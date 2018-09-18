Liseli Enes, tramvayın altında kaldı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de tramvayın altında kalan lise öğrencisi Enes Küçük (17) vatandaşlar ve 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi\'nde meydana geldi. Yunus Emre Devlet Hastanesi-Batıkent Tramvay Ring Hattı seferini yapmakta olan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Enes Küçük\'e çarptı. Tramvayın altında kalan Enes Küçük\'ü çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu. Enes Küçük olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi ve vatandaşların yardımı ile tramvay altından yaralı olarak çıkarılıp yakındaki Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Enes Küçük\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tramvayı kullanan vatman Cengiz A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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