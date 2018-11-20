Liseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, lise öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu (14) okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden bahçeye düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Gölcük\'ün Ulaşlı Mahallesi\'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gölcük Anadolu Lisesi 9-D sınıfı öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu, teneffüste okulun üçüncü katında bulunan sınıfında pencere kenarında oturduğu sırada dengesini yitirerek bahçeye düştü. Öğrencinin düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi okula geldi. Ağır yaralanan Barbaros, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İncelemede Barbaros Zülfigaroğlu\'nun kalbinin durduğu belirlendi. Duran kalbi doktorlar tarafından tekrar çalıştırılan Barbaros, devam eden müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barbaros Zülfigaroğlu\'nun geçen Temmuz ayında Gölcük\'te düzenlenen yelken yarışmasında optimist kategorisinde birinci olduğu öğrenildi. Polis ekipleri okulda incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.



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