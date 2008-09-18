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Yaşam

Liseli Bahar'ın şüpheli ölümü

Adana'da, babasının ‘maddi durumumuz iyi değil, seni okutamayacağız’ sözleri ardından kapandığı odasında baygın halde bulunan lise öğrencisi 15 yaşındaki Bahar

18 Eylül 2008 03:00

ADANA'da, babasının ‘maddi durumumuz iyi değil, seni okutamayacağız’ sözleri ardından kapandığı odasında baygın halde bulunan lise öğrencisi 15 yaşındaki Bahar Özcan, kurtarılamadı. İlaç içerek yaşamına son vermiş olabileceği üzerinde durulan Bahar Özcan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Levent Mahallesi'ndeki 7 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar tablayla sokak sokak dolaşıp iç çamaşırı satarak geçimini sağlayan Bekir Özcan, iftar sonrası, İncirlik Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olan kızı Bahar'a, “Maddi imkanımız yetersiz, seni okula gönderemeyeceğiz, küçük kardeşlerini okutacağız. Senin şimdiye kadar aldığın eğitim yeter” dedi. Bahar Özcan, babasının konuşmasından sonra odasına çekilerek gece geç saatlere kadar da çıkmadı. Kızlarının durumundan şüphelenen ailesi, odaya girdiklerinde Bahar’ı yatağında baygın halde buldu. Bahar Özcan hemen komşularının otomobiliyle Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunumu durduğu belirlenen Özcan, Acil Servis'te yapılan ilk müdahale ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra öldü.

Kızlarının ölüm haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba Bekir Özcan, “Keşke kızıma okutamayacağımı söylemeseydim. Keşke, durumumuz iyi olsaydı da, bütün çocuklarımı okutabilseydim. Şimdi ben bu acıyla nasıl yaşarım” diye ağıt yaktı. Bahar Özcan'ın ikiz kız kardeşi de, “Kardeşim okumayı çok istiyordu” diyerek gözyaşı döktü.

Doktorlar, ‘Şüpheli ölüm’ raporu verirken, Bahar Özcan’ın ilaç içerek intihar etmiş olabileceğini bildirdi. Özcan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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