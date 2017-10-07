Liseli 2 genç, gölette boğuldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de ayakları kayıp gölete düşen lise öğrencileri; 16 yaşındaki Berat Can Toprak ile 15 yaşındaki Furkan Ali Sarıçiçek, boğuldu.

Merkez Koyunlu Köyü\'ndeki Kuran Kursu\'nda yatılı kalan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri Furkan Ali Sarıçiçek ile Berat Can Toprak, arkadaşlarıyla birlikte Koyunlu Göleti\'nin kıyısına geldi. Sarıçiçek ile Toprak, tel örgülerle çevrili göle kapının üzerinden atlayıp, gölete girmek istedi. Bu sırada ayakları kayan gençler, suya düştü. İki arkadaş bir süre suda çırpındıktan sonra, gözlerden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, yapılan çalışmayla Sarıçiçek ve Toprak\'ın cesetlerini sudan çıkardı. Olay yerinde yapılan inceleme ardından iki arkadaşın cesetleri, morga kaldırıldı.

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