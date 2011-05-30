T24 LogoT24 Logo
Yaşam

LİSELERİN "ŞAMPİYONU" TRABZON ANKARA (A.A)

30 Mayıs 2011 23:25

-LİSELERİN "ŞAMPİYONU" TRABZON ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - 1. Geleneksel Türkiye Liselerarası Bilgi Yarışması'nda birinciliği Trabzon Yomra Lisesi elde etti.  TBMM'nin tören salonunda, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Bizim TV (BRTV) tarafından düzenlenen yarışmanın finali bugün yapıldı. Yarışmada, Eskişehir Anadolu Lisesi, Trabzon Yomra Fen Lisesi, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi ve Şanlıurfa Fen Lisesi yarıştı. Çekişmeli geçen yarışmada, 20 sorudan 18'ini bilen Trabzon Yomra Lisesi öğrencileri birinci oldu. Şanlıurfa ve Bingöl eşit puanlar aldığı için ikinci ve üçüncüyü belirlemek üzere yedek sorulara geçildi. Yedek sorularda Bingöl ikinciliği, Şanlıurfa üçüncülüğü kazandı. Eskişehir Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Yarışmada öğrencilere TBMM Başkanı Şahin'in doğum yeri de soruldu. 4 ili temsil eden ekiplerin tümü soruya ''Karabük'' doğru yanıtını verdi. Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Şahin, TBMM'nin halkın meclisi olduğunu belirterek, ''Biz Meclis Başkanlığı olarak bu meclisi halkımıza özellikle gençlerimize açmak, onların iradelerinin tecelli ettiği bu mekanı tanımalarını sağlamak için uzun süredir birtakım çalışmalar yapıyorduk. Herhalde en anlamlısı da bu oldu'' dedi. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencileri kutlayan Şahin, güzel, çekişmeli bir yarışma yapıldığını belirtti. Şahin, ''Trabzonlular bu sene bir şampiyonluk elde edememişlerdi, istiyorlardı. İşte şampiyon burada. Ama Trabzon bu senenin kupasız şampiyonudur. Kupalı şampiyonu Fenerbahçe, kupasız şampiyonu Trabzonspordur. Her ikisi de aynı puanla ligi bitirmişlerdir, sadece gol averajıyla Fenerbahçe kupayı almış ve şampiyon olmuştur'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24