-LİSELERİN "ŞAMPİYONU" TRABZON ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - 1. Geleneksel Türkiye Liselerarası Bilgi Yarışması'nda birinciliği Trabzon Yomra Lisesi elde etti. TBMM'nin tören salonunda, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Bizim TV (BRTV) tarafından düzenlenen yarışmanın finali bugün yapıldı. Yarışmada, Eskişehir Anadolu Lisesi, Trabzon Yomra Fen Lisesi, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi ve Şanlıurfa Fen Lisesi yarıştı. Çekişmeli geçen yarışmada, 20 sorudan 18'ini bilen Trabzon Yomra Lisesi öğrencileri birinci oldu. Şanlıurfa ve Bingöl eşit puanlar aldığı için ikinci ve üçüncüyü belirlemek üzere yedek sorulara geçildi. Yedek sorularda Bingöl ikinciliği, Şanlıurfa üçüncülüğü kazandı. Eskişehir Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Yarışmada öğrencilere TBMM Başkanı Şahin'in doğum yeri de soruldu. 4 ili temsil eden ekiplerin tümü soruya ''Karabük'' doğru yanıtını verdi. Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Şahin, TBMM'nin halkın meclisi olduğunu belirterek, ''Biz Meclis Başkanlığı olarak bu meclisi halkımıza özellikle gençlerimize açmak, onların iradelerinin tecelli ettiği bu mekanı tanımalarını sağlamak için uzun süredir birtakım çalışmalar yapıyorduk. Herhalde en anlamlısı da bu oldu'' dedi. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencileri kutlayan Şahin, güzel, çekişmeli bir yarışma yapıldığını belirtti. Şahin, ''Trabzonlular bu sene bir şampiyonluk elde edememişlerdi, istiyorlardı. İşte şampiyon burada. Ama Trabzon bu senenin kupasız şampiyonudur. Kupalı şampiyonu Fenerbahçe, kupasız şampiyonu Trabzonspordur. Her ikisi de aynı puanla ligi bitirmişlerdir, sadece gol averajıyla Fenerbahçe kupayı almış ve şampiyon olmuştur'' diye konuştu.