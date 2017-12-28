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Liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı

Sınav 135 dakika sürecek, sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak

28 Aralık 2017 18:17

Liseye girişte örnek sorular yayımlandı. Sınav 135 dakika sürecek, sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Sözel sorular için tıklayın

Sayısal sorular için tıklayın

Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.

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