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Yaşam

LİSELERE TERCİHTE SON GÜN 20 TEMMUZ ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2010 13:10

-LİSELERE TERCİHTE SON GÜN 20 TEMMUZ ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine öğrenci yerleştirmek amacıyla gerçekleştirilen ve ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının da katılarak hesaplandığı Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (OYP) göre tercih yapma süresi 20 Temmuzda sona erecek. Sınavı kazanan adaylar tercih işlemlerini tamamladıktan sonra herhangi bir ilköğretim okulundan tercih başvurusu yapabilecek.  Tercih işlemlerine ilişkin kılavuz, MEB'in http://oges.meb.gov.tr adresli internet sitesinde yer alıyor. Yerleştirme sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle bu yıldan itibaren adaylardan ikinci kez tercih alınacak, ayrıca yedek liste uygulaması yapılacak.      Sınavı kazanan adayların 1. yerleştirme tercih başvuruları 20 Temmuza 2010 Salı günü sona erecek. OYP'si 196 ve üstü olan adaylar tercihte bulunabilecek. Adaylar en fazla 12 tercih başvurusu yapabilecek.  Tercihler, öğrenci velisi tarafından ''http://www.meb.gov.tr'', ''http://www.oges.meb.gov.tr'' veya ''http://e-okul.meb.gov.tr'' internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların tercih kodlarına göre bireysel olarak yapılacak. 1. yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2010 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara göre kayıtlar 26 Temmuz-4 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacak. Bu kayıtlar sonrası boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2010'da ilan edilecek.

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