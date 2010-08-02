-LİSELERE E-KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Genel liseler ile meslek liselerine öğrenci aday kayıt başvuruları başladı. Genel liselere kayıtlarda bölge ve ikamet adresleri esas alınırken, meslek liselerine kayıtlarda ise bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercih edilebilecek. Sınavsız öğrenci alan liselere öğrenci aday kaydı, e-kayıt sistemiyle elektronik ortamda yapılacak. E-kayıt başvuruları konusunda, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ''öğrenci yerleştirme komisyonları'' kurulacak. Bu komisyonlar okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını, ilgili okul müdürleriyle koordineli olarak belirleyerek, lise müdürlüklerine duyurusunu yapacaklar. Kontenjanlar yapılırken sınıf mevcutları 40'ı aşmayacak şekilde planlanacak. Öğrenci aday kayıtları 27 Ağustos 2010'a kadar yapılacak. Aday kaydı yapılırken, okul müdürlükleri kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-okul sisteminden TC Kimlik Numarası ve ilköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp, kontrol edecek. Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacak. Genel liselere kayıtlarda bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Meslek liselerine kayıtlarda ise bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercihi yapılacak. Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacak. Aday başvurularının, ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine eşitlik halinde ise yaşı küçük olan adaya öncelik verilmesi suretiyle yapılacak. Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek. Kontenjan fazlası olan öğrenciler, öğrenci yerleştirme komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere, dengeli bir biçimde gerçekleştirilecek. Bu işlemler sonucunda herhangi bir okula yerleştirilmeyen öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek, gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacak. Aday kayıtları tamamlandıktan sonra, okullar ve öğrenci yerleştirme komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak, kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 3 Eylül 2010'da ''www.meb.gov.tr'' adresinde ilan edilecek. Bu listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 6-17 Eylül 2010 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacak. ''2010 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'' esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacak. -BAĞIŞ İSTENMEYECEK- Kontenjan açığı bulunması halinde öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne-babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de, öğrenci yerleştirme komisyonlarınca değerlendirilecek. Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde, istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacak. Mazeretleri nedeniyle 2-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi bakımından, belirlenen esaslar doğrultusunda öğrenci yerleştirme komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecek. Kayıt sırasında öğrenci ve velilerden bağış ve gereksiz belge istenmeyecek.