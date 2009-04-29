Liselere '24 Nisan' tatili

Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelikle, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda liselilerin de 2 gün bayram yapmasının yolunu açtı. Öğrencilerin yorulduğunu düşünen bakanlık, bu kararıyla yaklaşık 200 bin öğretmenin tatil yapmasını da sağlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, 4 milyon lise öğrencisi için '24 Nisan' gününü de tatil ilan edecek. 23 Nisan kutlamalarından sonra derse girmeyip tatil yapan lise öğrencileri, artık ilköğretim öğrencileri gibi ertesi gün de okula gitmeyecek. Bu arada liseli öğrencilerle birlikte 200 bin öğretmeni de tatil yapmış olacak. 24 Nisan ve 20 Mayıs'ta tatil yapan öğretmenler o günkü ders görevlerini yapmış sayılıyor ve ek ders ücretlerinde bir kesinti yapılmıyor.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem ilköğretim hem de lise öğrencileri törenlerden sonra dinleniyor, ertesi gün de (20 Mayıs) tatil yapıyor. Yeni düzenleme ile 19 Mayıs'larda hem lise hem de ilköğretim öğrencilerine tanınan 'ertesi gün' tatili, 23 Nisan'larda da ilköğretimle birlikte lise öğrencilerine tanınacak. Liseliler için '24 Nisan tatiline' Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik onay verirken, yeni tatil günü 'ilköğretim ve lise öğrencileri arasındaki farkın kaldırılması' amacıyla gerçekleştirilecek.



Yeni düzenleme geçtiğimiz 23 Nisan'a yetişmediği için lise öğrencileri bu yılki 24 Nisan tatilini kaçırdı. Tatil kararı, Başbakanlık'ta bekleyen ve 45 yıllık eski yönetmeliği değiştirecek yeni 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girecek.



Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, 23 Nisan ve 19 Mayıs törenlerinde özellikle küçük yerleşim birimlerinde hem ilköğretim hem de lise öğrencilerinin görev yaptığını söyledi. Bu bayramlar için hazırlıkların uzun zaman aldığını ve öğrencilerin yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini anlatan Tufan, "Bayramlardan sonraki gün öğrenciler ve öğretmenler dinlensin diye tatil yapılıyor. 20 Mayıs'ta her iki grup da tatil yaparken, 24 Nisan'da sadece ilköğretim öğrencilerinin tatil yapması bir eşitsizlik oluşturuyordu. Bu eşitsizlik öğretmenler için de geçerliydi." dedi.

