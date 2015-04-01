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Liselerde en çok tercih edilen ders Hz. Muhammed'in Hayatı oldu

Lise öğrencilerinin en çok tercih ettiği seçmeli dersler Hz. Muhammed'in Hayatı ve matematik oldu

01 Nisan 2015 13:59

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılı birinci döneminde lise düzeyinde en çok tercih edilen seçmeli ders, 9 ve 10'uncu sınıflarda Hz. Muhammed'in Hayatı; 11 ve 12'nci sınıflarda ise matematik oldu. 

Ortaokul düzeyinde ise 5, 6 ve 7'nci sınıflarda en fazla matematik uygulamaları, 8'inci sınıflarda da en fazla medya okur yazarlığı dersi tercih edildi.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli derslerine ilişkin istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, ortaokul sınıflarında seçmeli ders sayısı 65-74 arasında değişiyor. 

Ortaokul düzeyinde 5'inci sınıfta okuyan toplam 3 milyon 365 bin 752, 6'ncı sınıfta okuyan 3 milyon 373 bin 26,  7'nci sınıfta okuyan 3 milyon 250 bin 124 öğrenci arasında en çok tercih edilen seçmeli ders matematik oldu. 

Ortaokul 8'inci sınıfında okuyan toplam 1 milyon 229 bin 591 öğrenci arasından en çok tercih edilen ders ise medya okur yazarlığı olarak belirlendi. 

 

Lise öğrencilerinin tercihleri

 

Türkiye genelinde sayıları 2 milyon 400 bine ulaşan 9'uncu sınıf öğrencisi arasında en çok tercih edilen ders ise 312 bin 913 öğrencinin seçtiği Hz. Muhammed'in Hayatı oldu. Bu dersi 294 bin 478 öğrenci ile sosyal etkinlik dersi, 268 bin 369 öğrenci ile de insan hakları dersi izledi.

10'uncu sınıfta okuyan 1 milyon 910 bin öğrenciden 160 bin 818'inin seçtiği Hz. Muhammed'in Hayatı, en çok tercih edilen seçmeli ders olurken, 137 bin 465 öğrencinin seçtiği Demokrasi ve İnsan Hakları dersi ikinci, 132 bin 754 öğrencinin seçtiği Temel Dini Bilgiler dersi ise üçüncü oldu. 

 

11 ve 12'nci sınıfların tercihi matematik oldu

 

Lisedeki 11 ve 12'nci sınıfların en çok tercih ettiği seçmeli ders ise matematik oldu. 

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