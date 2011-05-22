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Yaşam

LİSELER YARIŞACAK ANKARA (A.A)

22 Mayıs 2011 15:35

-LİSELER YARIŞACAK ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Karabük'te yayın yapan Bizim Radyo Televizyon (BRTV) işbirliğince düzenlenen ''Türkiye Liselerarası Bilgi Yarışması'' yarın başlıyor.  Alınan bilgiye göre, 78 ilden gelen liselerin katılacağı bilgi yarışması TBMM Tören Salonunda yapılacak. Liseler, oluşturulan 16 gruptan finale çıkabilmek için mücadele edecek. Yarışmanın birincisi 30 Mayıs Pazartesi yapılacak final müsabakası ile belirlenecek. Her yıl yapılması planlanan yarışmanın soruları özel bir dershane tarafından hazırlandı. Yarışmada okullara 20 soru sorulacak.  Yarışma ile daha önce televizyonlarda yayımlanan bu tür yarışmaların yeniden hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yarışma için Ankara'ya gelecek öğrencilerin Başkent Öğretmenevi'nde konaklayacakları ve fırsat bulmaları halinde Ankara'nın tarihi yerlerini gezmek istedikleri belirtildi.

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