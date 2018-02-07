Lisedeki doğal gaz patlamasıyla ilgili 3 gözaltı

İzmir’de Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili olarak doğal gaz tesisatını yapımından sorumlu 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır soru önergesi verirken, Eğitim İş basın açıklaması yaptı.

Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, dün doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Patlamayla ilgili soruşturmada, okula doğal gaz tesisatı döşeyen firmanın sahibi, projeyi hazırlayan imza yetkilisi ve montaj ustasını gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi serbest kalırken, firma sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'a soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, patlamaya ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

Bayır önergede, “Bodrum katında patlama ihtimali bulunan doğal gaz tesisatının yanına biçki dikiş kursu yapılması için, Mili Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınmış mıdır? Kazan dairesine, 5 metre uzaklıktaki bir bölüme kursiyer sınıfı yapılması doğru mudur? Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaat ihalesini alan firmanın ya da inşaatı yapan taşeron firmanın teknik açıdan herhangi bir sorumluluğu var mıdır?” sorularını yöneltti.

Eğitim İş: Kazan dairesi, sığınak olması gereken yere yapıldı

Eğitim- İş İzmir şubeleri de okulun önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Eğitim-İş 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, kazan dairesinin, normalde sığınak olarak kullanılması gereken yerde olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Okulun kantini ile kalorifer dairesi ve kurs merkezi arasında sadece bir kapı bulunmaktadır. Bu nedenle patlama öğle tatiline denk gelseydi tablo daha ağır, hepimiz için daha vahim olabilirdi” dedi.

Doğal gaz tesisatının yaklaşık 3 ay önce yapıldığını söyleyen Yıldırım, “Bu esnada gerekli kontrollerin tam olarak yapıldığı iddia ediliyor. Şayet durum böyle ise ihmali bulunanların tümünün bir an önce tespit edilip yargı önünde hesap vermeleri gerekmektedir” diye konuştu.