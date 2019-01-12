Lisede mahkeme kuruldu, suçlular cezaevine konuldu

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 2010 yılında açılan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Adalet bölümünde okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için okula duruşma salonu ve cezaevi kuruldu. Uygulama sırasında senaryo gereği ceza alan suçlular, cezaevine konuluyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi\'ndeki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Adalet Bölümü\'nde öğrenim gören öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Ayrıca öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan bölümde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin nasıl takıldığını öğreniyor. Okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta öğrenciler, örnek bir senaryo yazıp bu senaryo gereği duruşma gerçekleştiriyor. Öğrencilerin bir kısmı cübbelerini giyerek hakim, savcı olurken, diğer öğrenciler ise izleyici koltuklarına oturuyor.

Bu okulu ve bölümü çok istediğini ve bu yüzden tercih ettiğini söyleyen 11’inci sınıf öğrencisi Aysila Kavlaklı, “Çünkü üniversitede hukuk fakültesinde okumak istiyorum. Bu bölümün de bana avantaj sağlayacağını düşündüm. Okulumuzda duruşma salonu var. Derslerde öğrendiklerimizi pratiğe döküyoruz. O yüzden bize kolaylık oluyor. Bu uygulamalar, üniversitede seçeceğim hukuk fakültesinde bana kolaylık sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ SEKTÖRE HAZIR PERSONEL OLUYOR’

Öğrencilerin mesleklerinde etkin bireyler olabilmeleri için atölyelerde uygulamalı eğitim imkanı sunduklarını belirten okul müdürü Ali Cihan ise şöyle konuştu:

\"Atölyelerimiz son teknoloji, modern, sektördeki duruşma salonu ve ceza infaz kurumlarının aynısı. Öğrencilerimiz ceza infaz memurluğu ve zabıt katipliği olmak üzere iki dalda eğitim görüyor. Öğrenciler atölyelerde uygulamalı eğitimlerini aldıktan sonra son sınıfa geldiklerinde zabit katipliği okuyan öğrencilerimiz adliye sarayında staj imkanı buluyor. Ceza infaz kurumlarında ise öğrencilerimiz stajlarını cezaevlerinde infaz memuru olarak görev yapıyorlar. Mezuniyetleriyle birlikte sektöre hazır halde bulunuyorlar. Eğer arzu ederlerse yüksek öğretimde hukuk seçip, o bölümü okuma imkanları da var. Zabit katipliği okuyan öğrencilerimiz, duruşma salonu atölyemizde örnek bir duruşmayı uyguluyorlar. Her şeyden önce vatandaşlık haklarını öğreniyorlar. Hukuki terimlerin hepsini biliyorlar. Öğrencilerimiz adliyelerde personel tercihlerinde öncelikli oluyor. Keza ceza infaz kurumundaki öğrencilerimiz ise üst aramasından tutun bir mahkumun kayıt işlemleri, emaneti alma gibi tüm işlemleri okulumuzda görmüş oluyorlar.\"

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