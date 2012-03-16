Lisede lezbiyen ilişkiye 21 yıl hapis istemi

T24 - İstanbul'da bir beden öğretmeni hakkında, 17 yaşındaki öğrencisiyle lezbiyen ilişki yaşadığı iddiasıyla dava açıldı.Okulda ve kendi evinde genç kızla sık sık beraber olduğu ileri sürülen öğretmen hakkında 21 yıla kadar hapis istendi.

Murat Kazancı'nın Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Kağıthane’de bir lisede sözleşmeli olarak çalışan 32 yaşındaki kadın beden eğitimi öğretmeni E.C. hakkında, 17 yaşındaki kız öğrencisi B.Y. ile okulda ilişki yaşadığı iddiasıyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, olayın olduğu lisede 2 yıldır sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan öğretmen E.C., aynı okulda öğrenim gören 16 yaşındaki öğrencisi B.Y.’ye cinsel ilgi duymaya başladı. Şubat 2011’de öğretmen E.C., okuldaki spor salonunda baş başa kaldıkları bir sırada, genç kızı dudaklarından öptü.

Öğretmen, B.Y.’nin itiraz etmemesi üzerine, bu eylemi ilerleyen günlerde de tekrarlamaya başladı. Öğretmen ve öğrenci arasında başlayan bu lezbiyen ilişki, daha sonra E.C.’nin evinde devam etti. B.Y.’nin ailesinin, kızlarının sık sık beden eğitimi öğretmeni ile görüşmesinden şüphelenmesi üzerine, ilişki ortaya çıktı. Ailesinin sıkıştırması üzerine B.Y., yaklaşık 1 yıldır öğretmeni ile olan ilişkisini itiraf etti. Bunun üzerine genç kızın babası savcılığa giderek öğretmen E.C.’den şikâyetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan E.C., öğrencisinin kendisine duygusal ve cinsel anlamda hayranlık duyduğunu, zaman zaman evinde birlikte kaldıklarını belirtti. Beden öğretmeni E.C., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, E.C. hakkında “Çocuğun birden çok kez basit cinsel istismarı” suçundan 5.5 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. E.C’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.