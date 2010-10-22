Lisede kaldığı matematikte rekor kırdı

T24- Lise yıllarında matematik dersinden kalan ODTÜ Bilgisayar Öğretmenliği bölümü mezunu Selçuk Soner Akgül, zihinsel matematikte "birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklemlerin akıldan çözümü" rekorunu kırdı. Akgül, birinci dereceden 3 bilinmeyenli 10 denklemi kalem, kağıt ve hesap makinesi gibi materyaller kullanmadan, 10 dakika 21 saniyede zihninden çözdü.





Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlenen "9. Matematik Sempozyumu" kapsamında dünya rekoru denemesi yapan ve Ankara’da özel bir kişisel gelişim merkezinde çalışan Akgül, rekorlar için kullanılması yönünde tescilli bilgisayar programının binlerce soru türünü tarayarak oluşturduğu 3 bilinmeyenli 10 denklemi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın’ın başkanlığındaki jüri önünde zihninden 10 dakika 21 saniye 77 saliselik sürede çözmeyi başardı.



Yaptığı çözümlerle "birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklemlerin akıldan çözümü" alanında dünya rekoruna imza atan Akgül, jürinin çözümlerini onaylamasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.



Sempozyuma katılan akademisyenler ve öğrenciler tarafından tebrik edilen Akgül, rekorun ardından hobi olarak matematikle ilgilendiğini belirterek, "Akıldan matematik konusunda çeşitli rekorlarım vardı. Bunlara bir yenisini daha ekledim" dedi.



Heyecanını "Kalbimi bir müddet sakinleştiremeyecek durumdayım" diyerek özetleyen Akgül, "Gayem gençlere örnek olmak. Burada kullandığım metotlar kesinlikle doğuştan gelen bir yetenek değil. Çabalarla, özel çalışmalarla elde ettiğim bir yetenek" diye konuştu.



Akgül, lisede matematik dersinden kaldığını anımsatarak, "Matematik dersinin sınavında soruları zihnimden yapıyordum. Haliyle çözümleri sınav kağıdında olmuyordu. Oysa öğretmenlerim çözümü nasıl bulduğumu da sınav kağıdıma yazmamı istiyordu. Bu nedenle düşük not aldım, ortalamam da düşük geldi. Bundan dolayı sınıfta kaldım" dedi.



Son olarak bireysel denemesiyle "6 basamaklı sayıların karekökünü en kısa zamanda zihinden bularak" dünya rekoru elde eden Akgül, "birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklemlerin akıldan çözümü" alanında da dünya rekorunun ilk sahibi oldu.



Akgül’ün, bilgisayar programının rastgele seçtiği denklem üzerindeki 3 bilinmeyen olan A, B, C sayılarıyla ilgili zihninden çözdüğü soruların bazıları şöyle:

Soru Soru Soru

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9A 5B 2C= -1 3A 2B-8C= -2 -A-5B-4C= -3

4A-2B-7C= 5 4A-8B 1C= -1 -2A-8B-7C= 8

-6A-B 3C= -3 2A-7B 3C= 7 - 5A-6B-9C= 4



Selçuk Soner Akgül, bu sorular dahil olmak üzere benzer toplam 10 sorudaki 3 bilinmeyen olan A, B ve C sayılarının değerini doğru olarak zihninden bulmayı başardı.



