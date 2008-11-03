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Yaşam

Lisede harem-selamlık uygulama

Ardahan'ın Hanak ilçesindeki lisede kız ve erkek öğrenciler dersler dışında yan yana oturamıyor, yemekhanede ayrı gruplar halinde yemek yiyor.

03 Kasım 2008 02:00

Hanak ilçesindeki 18 derslikli Çok Programlı Lise'de eğitim gören öğrenciler, yemekhanede  ayrı sıraya sokulup, ayrı masalarda yemek yiyor.

Geçen yıl öğrenime açılan 389 öğrencili Hanak Çok Programlı Lise'ne ait yurt yemekhanesinde erkekler ve kızlar ayrı ayrı sıraya giriyor, ayrı gruplar halinde yemek yiyor.

Aynı okulda okumalarına rağmen kız ve erkeklerin birbirlerinden uzaklaştırılmalarına anlam veremediklerini belirten öğrenciler, okul müdürü Kasım Topal'ın kız ve erkek öğrencilerin birbiriyle sohbet etmesine bile tahammül göstermediğini iddia etti.

Hanak Çok Programlı Lisesi Müdürü Kasım Topal, iddialar konusunda kendisinin açıklama yapmaya yetkili olmadığını söylerken, Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürü Günay Koç “İddiadan yeni haberim oldu. Eğer böyle bir şey varsa yanlış bir uygulamadır. Düzeltiriz” diye konuştu. (DHA)

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