Lisede aşk ve zimmet skandalı

uğla'nın Bodrum İlçesi'nde bir lisede adı aşk skandalı ile zimmetine para geçirme olaylarına karışan bir müdür ile üç öğretmen başka okullara gönderildi.



Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinde 450 öğrencinin eğitim gördüğü lisede üç yıldır müdürlük yapan K.T. ile gönül ilişkisine girdiği iddia edilen 46 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ü.G.P.'nin okuldaki ilişkileri öğretmen ve velilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığa müracaat etmesi ile gündeme geldi.



Bir grup öğrenci velisinin altı ay önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığa şikayet dilekçesi vererek müdürün okulda zimmetine para geçirdiği, okulda at yarışı oynadığı ve öğretmenleri teşvik ettiği, rüşvet karşılığı devamsızlıkları sildiği ve buna öğretmenler B.B. ile Ü.B.'nin yardım ettiği öne sürdü.





Okulda görevli İngilizce öğretmeni Ü.G.P. ile aşk yaşayan evli ve üç çocuk babası 49 yaşındaki K.T.'nin kendisini evlenme vaadi ile kandırdığını iddia etmesi ve sözünde durmaması nedeniyle çıkan kavgada darp edildiği ve iki ay önce karakolluk olduğu da anlaşıldı. İngilizce öğretmeni Ü.G.N.'nin Müdür K.T.'yi evlilik vaadiyle kandırdığı iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği de ortaya çıktı. İngilizce öğretmeni Ü.G.P’nin çok popüler bir internet sitesindeki seksi ve dekolte kıyafetli fotoğrafları öğrencilerin elinden eline dolaşmaya başladığı ve öğretmenin bu fotoğrafları sınıfta öğrencilerine gösterdiği, öğretmenin fotoğrafların Bodrum’da günün konusu haline geldiği iddia edildi.





Öğretmen ve velilerin şikayetleri üzerine soruşturma başlatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen iki müfettiş soruşturmayı üç hafta önce tamamladı. Müfettişlerin hazırladığı raporda K.T.’nin okul aile birliği tarafından toplanan bağışlardan 18 bin YTL'yi zimmetine geçirdiği, para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını sildiği, ayrıca okul içinde yasak aşk yaşayarak iffetsizlik yaptığı tespitleri yer aldığı iddia edildi. Raporda K.T.’nin Ü.G.P. ile okul içinde bile cinsel ilişkide bulunduğu, öğretmenler odasında birbirlerine “Aşkım” diyerek hitap etti iddialarının okulda konuşulduğu da yeraldı.



Müdür ve öğretmenler Bodrum'dan sürüldü



Soruşturma sonunda K.T. Ankara'da bir liseye gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu meslekten men istemiyle K.T.'nin savunmasını da istedi. Olayların ardından Ü.G.P İzmir’e, B.B. Şanlıurfa’ya ve Ü.B. ise İstanbul’a tayin edildi. Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan “Olay İlçe Milli Eğitim ve Kaymakamlığa bildirilmesinin ardından en hızlı biçimde değerlendirildi, soruşturuldu ve gereken yapıldı. İdari ve adli soruşturma devam ediyor. Okullarımızda yaşanmaması gereken bu durumların yaşanması gerçekten üzüntü verici, ancak ilgili makamlar olayı duyar duymaz harekete geçti ve sonuçlandırdı, soruşturmalar devam ediyor” dedi.





