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Yaşam

Lisede cinsel istismar iddiası: 14’ü öğrenci 16 kişi gözaltında

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayla ilgili gizlilik kararı aldı

31 Mayıs 2012 19:38

Adapazarı’nda bir lisede 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen yaşları 14 ile 17 arasında değişen 14’ü öğrenci 16 kişi gözaltına alındı. 

İki gün önce 14 yaşındaki kız öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14’ü öğrenci 16 kişi ifadeleri alınmak üzere Sakarya Adliyesi’ne getirildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 16 şüpheliyle birlikte çocukların aileleri de Adapazarı adliyesine geldi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ederken soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındı.

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