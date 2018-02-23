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Yaşam

Lisede 800 öğrenci komando andı okudu

Lisenin bahçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için program düzenlendi

23 Şubat 2018 17:09

Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 800 öğrenci komando andını okudu.

Okul bahçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için düzenlenen programda şehitler için Kuran’ı Kerim okundu.

Okul Müdürü Harun Kısacığı yaptığı konuşmada, "Millet olarak canımızla, malımızla bir beka mücadelesi veriyoruz. Mehmetciğimiz, inancımız, bayrağımız, vatan toprağımız uğrunda hiç çekinmeden varlığımızı bütün dünya ya bir kez daha gösteriyor. Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız” dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, şehit yoklaması yapıldı. Programın sonunda 800 öğrenci, komando andını okudu.(DHA)

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Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesikomando andı

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