Lisede 16 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Eray GÖRGÜLÜ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir okulda başından silahla vurulmuş halde bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Reyhan Direkçi yaşamını yitirdi. Resmi kayıtlara intihar olarak geçen olayda kullanılan silahın emekli bir polis memuruna ait olduğu ortaya çıktı. Mezopotamya Ajansı ise, Direkçi'nin okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Reyhan Direkçi, bugün saat 11.15 sıralarında okul binasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Lisede silahla kendini yaralayan bir öğrencinin olduğu anonsu üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kafasından tek kurşunla vurulmuş ve bilinci kapalı halde bulunan Direkçi'yi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Silah, emekli polis memuruna ait

Tüm müdahalelere karşın yaşamını yitiren genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, yapılan incelemede olayda kullanılan tabancanın emekli polis memuru C.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Olay, resmi kayıtlara "intihar" olarak geçerken, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı soruşturmalar sürüyor. Öte yandan Mezopotamya Ajansı, Direkçi'nin okula gelen bir akrabası tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiğini iddia etti.