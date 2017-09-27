"Lise yıllarında peşime düştü, sonra kaçırdı; ailemi öldürmesin diye evlendim"

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen Gizem Tatlısert, “Lise yıllarında peşime düştü. Sonra beni kaçırdı, çevremdekilere zarar veriyordu. Ailemi öldürmesin diye evlendim. Kendimi feda ettim” dedi. Tatlısert, "Ondan ayrılmak istediğimi söyleyince hayatım kâbusa döndü" ifadesini kullandı.

Sabah'ta yer alan haber aynen şöyle:

Konya'da yaklaşık 10 gün önce kurye kılığında işyerine gelen sabıkalı eşinin silahlı saldırısına uğrayan Gizem Tatlısert'in (25) tedavisi sürüyor. Olay şöyle gelişti: Zafer Tatlısert, lise yıllarında tanıştığı Gizem'e âşık oldu. Bir türlü peşini bırakmadı. Genç kız, kendisine platonik âşık olan gencin evlilik teklifini kabul etmedi.

Ancak Zafer Tatlısert, üniversiteyi kazanan genç kızı kaçırdı ve Gizem'in yakınlarına zarar vermeye başladı. Bunun üzerine evlilik kararı aldığını anlatan Gizem, "Ailem ve çevremdeki insanların zarar görmesini istemiyordum. Her gün bir olay yaşıyorum ve rezil oluyordum. Olayların bitmesi için kendimi feda ettim. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandım ancak onun yüzünden gidemedim. Evlendikten sonra ilk 3 ay onun ailesiyle yaşadık. Anlaşamayıp, benim ailemin yanında kalmaya başladık" dedi.

Evli kaldıkları 4 yıl boyunca Zafer Tatlısert'in birçok kez cezaevine girip, çıktığını anlatan Gizem Tatlısert, "Ondan ayrılmak istediğimi söyleyince hayatım kâbusa döndü. Geçen ay beni kaçırmaya çalışırken yanımda olan anneme yumruk atıp burnunu kırdı. Biz misafirlikten çıkarken saklandığı ağaçların arkasından bize doğru ateş açtı, kardeşimi yaraladı. Tüfeği tutukluluk yapınca kurtulduk. Sonunda beni ölümün kıyısına getirdi" diye konuştu.

"Görünce şok oldum"

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis tarafından aranan Zafer Tatlısert (27), bundan 10 gün önce Gizem'in çalıştığı işyerine kurye kılığında girdi. Başında kaskla, kurye kılığında şirketin muhasebe bölümünde çalışan Gizem'in odasına girip, tabancayla kurşun yağdırdı.

Göğsünden ve kolundan vurulan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kurşunun Gizem'in kalbinin 3 santimetre yukarısına isabet ettiğini söyledi. Akciğerleri zarar gördüğü için 3 gün yoğun bakımda kalan Gizem'in tedavisi sürüyor. İki ayrı ameliyat geçirecek olan genç kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: "Arkadaşlara 'ben ölüyorum yardım edin' dedikten sonrasını hatırlamıyorum. Ailem zarar görmesin diye bu evliliği yaptım ancak bu adam beni öldürecekti." Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklanıp cezaevine konuldu.