Lise yemekhanesinde bu kez de paravanla ayrım

Isparta'da, kız ve erkek öğrencilere ayrı saatlerdeki yemek uygulamasıyla dikkati çeken yatılı Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi, uygulamanın geri çekilmesinin ardından bu kez yemekhanenin ortasına çekilen paravanla gündeme geldi. Öğrenciler, okul yönetiminin bu kez geri adım atmak zorunda kalmamak için, uygulamayı istedikleri yönünde dilekçe imzalamaya zorlandıklarını söyledi.

Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi’nde 21 Ekim’de yemekhane kapısına asılan duyuruda, kız ve erkek öğrencilerin ayrı yemek yiyeceği belirtilmişti.Tepkiler üzerine daha sonra geri çekilen uygulamanın yankıları sürerken, aynı okulda bu kez yemekhane alüminyum paravanla ikiye ayırdı. Yemekhanenin paravanla ayrılması yine tepkilere neden oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Soner Can, uygulamanın kız ve erkek öğrencileri ayırmak için yapılmadığını, kız öğrencilerin talebi üzerine paravanın çekildiğini söyledi. Can şöyle dedi:

"Burası bir pansiyon. Bahse konu yemekhane de pansiyonun yemekhanesi. Bu uygulama, kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtmak için yapılmadı. Öğrenciler aynı yerde yemek yiyebiliyor. Bir engelleme yok. İsteyen kız öğrenciler erkek arkadaşlarıyla aynı masada yemek yiyebilir. Zaten okul kantininde aynı masada oturuyorlar."

Gerekçe: Tuvalet güzergahında

Okul Aile Birliği Başkanı Soner Can, kız öğrencilerin akşam saatlerinde eşofman ya da pijamalarıyla rahatça tuvalete gidebilmesi için paravan çekildiğini söyledi.

Pansiyon yemekhanesinin kız öğrencilerin kullandığı tuvalete yakın noktada olduğunu belirten Soner Can, şunları kaydetti:

"Kız öğrencilerimiz, akşam saatlerinde tuvalet ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekiyor. Yemekhanede akşam saatlerinde, erkek öğrencilerin bulunmasından kaynaklı şikayetler vardı. Yemekhanenin ikiye bölünmesinin asıl amacı budur. Kız öğrencilerimiz eşofmanla, pijamayla tuvalete giderken o bölümün kapalı olmasını istedi. Okul yönetimi de bunu yaptı. Ayrıca yemekler daha önce tek noktadan servis ediliyordu. Yeni uygulamayla 2 noktadan yemek servisi yapılıyor. Daha hızlı hizmet veriliyor."

Öğrenciler, dilekçe yazdırıldığını söyledi

Bazı öğrenciler ise, okul yönetiminin yemekhaneyi ikiye ayırmak için kendilerine dilekçe dağıttığını iddia etti. Matbu dilekçenin imzalanarak okul yönetimine verilmesinin istendiğini belirten öğrenciler, "Okul yönetimi, sanki uygulamayı biz talep etmişiz gibi, bize dilekçe verdirdi. Görevlilerin verdiği matbu dilekçeyi imzalamamız ve okul idaresine ulaştırmamızı istediler. Yemekhanenin küçük olması gerekçe gösteriliyor. Eğer fiziki yetersizlik varsa yemekhane salonunu büyütsünler. Neden ayrım yapılıyor, anlayamıyoruz" dedi.

Öğrencilere imzalatıldığı iddia edilen dilekçede, şu ifadeler yer alıyor:

Öğrencilere yemekhaneye paravan çekilmesi için yazdırıldığı iddia edilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Biz pansiyonda kalan kız öğrenciler olarak, daha rahat ve daha çabuk hareket edebilmek için yemekhanemizin ikiye bölünmesini istiyoruz. Yatakhanemiz zaten ayrı iken, yemekhanemizin karışık olması bizi son derece rahatsız ediyor. Özellikle sabahları pijamalarımızla inip rahatça kahvaltı etmek istiyoruz ancak yemekhanemizin karışık olması buna fırsat vermemektedir. Karışık bir şekilde yemek yemek istemiyoruz. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz."