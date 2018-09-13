Lise ve üniversitelilerin tasarladıkları roketler yarıştı (2)

BAKAN VARANK İLE T3 VAKFI BAŞKANI BAYRAKTAR ROKET ATIŞLARINI İZLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Roketsan önderliğinde Tuz Gölü\'nde düzenlenen roket yarışlarını izledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Roketsan tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, TEKNOFEST Festivali çerçevesinde, Tuz Gölü\'nde düzenlenen Roket Yarışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, lise ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan roketlerin fırlatılma anlarını izledi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek irtifa, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin alçak irtifa roket atışını izleyen Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

\'GENÇLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAK\'

Bakan Mustafa Varank, \"Bu tip yarışmalarla inşallah gençlerimizi hem havacılık sanayisine hem de teknolojiye alıştıracağız. Buradan yetişen gençlerimizle ileride çok önemli başarılara imza atacağız. Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar\'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki lojistiği ve yarışmaların yapılmasının en önemli katkısı kendilerine ait. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizle birlikte Roketsan olsun, Savunma Sanayii Başkanlığı olsun, Bakanlığımızın paydaşlarıyla beraber çok güzel hizmetlere, başarılara imza atacağız\" dedi.

DÜNYA DA AMERİKADAN SONRA İKİNCİ

Türkiye\'nin roket yarışlarını düzenleyen Amerika\'dan sonra dünyada ikinci ülke olduğunu belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da \"İlk defa ülkemizde böylesine yüksek teknolojiyle, havacılık ve uzayla alakalı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Yarışlar, liseli ve üniversiteli genç kardeşlerimizin kendi roketlerini, bilimsel, teknik kriterleri geçecek şekilde üretip, sonrasında da burada dün ve bugün başarılı atışlarını yapmalarıyla gerçekleşti. Bundan bir, bir buçuk sene önce TEKNOFEST\'in fitilini ateşlediğimizde, sağ olsunlar kendileri seve seve ülkemizin havacılık ve uzay teknolojileri açısından muasır medeniyetlerin de ötesine geçilmesi anlamında çok önemli olacak bu faaliyete, havacılığı ve uzayı bir tutkuya dönüştürecek, gençlerimize, tüm milletimize sevdirecek bu faaliyete destek oldular. Tüm altyapıyı kurdular, yarışmaların şartnamelerini hazırladılar. Burada Roketsan ekibi de gençlerimizle birlikte bir senedir gece gündüz çalıştı.\" diye konuştu.

\'BU GENÇLER ÜLKEMİZİ UZAYA TAŞIYACAKLAR\'

Öğrencilerin başarılarının kendisini gururlandırdığını söyleyen Selçuk Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti:

\"Bu genç kardeşlerimiz, bugün burada atılan tohumlarla ülkemizin hava savunma sistemlerini geliştirecekler, uzaya personel ve kargo taşıyan roket sistemlerini geliştirecekler, ülkemizi uzaya taşıyacaklar. Festivalimizin de mottosu \'Türkiye’nin ayaklarını yerden kesen festival\'. Bu anlamda ülkemizin ayaklarını inşallah yerden kesip uzaya taşıyacaklar. Şimdiden 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul yeni havalimanında düzenlenecek festivale tüm milletimizi bu coşkuyu yaşamaya, burada roket fırlatan genç kardeşlerimizle tanışmaya, Roketsan ekibiyle tanışmaya davet ediyorum. Aile boyu değil sülale boyu gelin.\"

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