Lise sonlara yeni sınav hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteyi kazanmasına karşın tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı tanıdı. Ek sınava, üniversitelerin açık ya da örgün öğretim fakültelerine yerleşen öğrenciler katılabilecek. Sınav tarihleri valilikler tarafından açıklanacak.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler” başlıklı bir genelge yayınladı. Genelgede, öğrencilerin büyük çoğunluğunun mezun olmasına karşın az sayıda da olsa bazı son sınıf öğrencilerinin yükseköğretim programlarına yerleştirilmesine karşın tek dersten başarısız oldukları için mezun olamadıkları belirtildi. Bakan Çelik, 2008 ÖSS'ye göre bir yükseköğretim programını kazanan ya da ÖSYM'nin açıklayacağı ek kontenjanlarda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerini mağduriyetlerinin önlemesi amacıyla ek sınav yapılacağını söyledi. Çelik, 2008 ÖSS'de bir yüksek öğretim programına, açık öğretim fakültelerine, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan örgün eğitim programlarına ve sınavsız geçiş hakkı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler arasında tek başarısız dersi bulunanların ek sınavdan yararlanacağını açıkladı.



Çelik, bu durumdaki öğrencilerin herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirildiklerini belgelendirmeleri halinde ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavına valiliklerin belirleyeceği tarihlerde başarısız oldukları tek dersten girebileceklerini anlattı. Çelik, sınav tarihlerinin üniversitelerin kayıt tarihlerine göre belirleneceğini açıkladı.



