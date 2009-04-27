Lise son sınıflara 'yazılı izin' müjdesi

Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, bu yıla özgü, sağlık raporu yerine velilerin yazılı izin talebi doğrultusunda toplam 25 güne kadar izin kullanabilecek.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik valiliklere gönderdiği “Özürlü devamsızlık” konulu genelgede, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, özürlü devamsızlıkları ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında tereddüte düşüldüğü yönünde Bakanlığa bilgiler geldiğini belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin okula devamsızlık ile ilgili 40. maddesine işaret eden Çelik, söz konusu maddenin (b) bendinde; “Ders yılı içinde toplam 20 gün özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır” ve (c) bendinde; “Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için, özrün resmi kurumdan alınacak belge veya resmi/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir” hükümlerinin yer aldığını anımsattı.



Çelik, genelgede şunları kaydetti:



“Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, yıl boyu yoğun bir çalışma temposu göstererek ÖSS'ye hazırlandıkları göz önünde bulundurularak, sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri amacıyla bu yıla mahsus olmak üzere (c) bendinde belirtilen özürlerin yanı sıra öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlıktan sayılması, öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır.”



MEB yetkilileri, öğrencilerin “sahte” gerekçelerle rapor almalarının önlenmesi amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiğini belirterek, velilerinin yazılı başvurmaları kaydıyla öğrencilere toplam 25 güne kadar izin verilebileceğini, bu sürenin “özürlü izin” olarak sayılacağını ifade ettiler. Öğrencilerin özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeme hakkı bulunduğunu anımsatan yetkililer, “özürlü” ve “özürsüz” devamsızlıkların toplam 45 günü geçmeyeceğine işaret ettiler.





