Lise panosunda kadına taciz ve tövbe hikâyesi!

Etiler Anadolu Lisesi’nde panoya kadınları defalarca taciz eden ve tövbe ederek tacizciliği bırakan hamam tellağının hikâyesi asıldı. Veliler olaya tepki gösterdi.

Metinde, hamamdaki kadınlar bölümünde tellaklık yapan Nasuh isimli karakterin, 'tüysüz bir suratı' olduğu için erkek olduğunu gizleyebildiği ifade edilirken, bir gün padişahın kızının incilerinin kaybolmasıyla hamamdaki herkesin çırılçıplak soyularak üstünün arandığı, sıra Nasuh’a geldiğinde ise Nasuh’un, "Ya rabbim, ben günah işledim, eğer beni bu beladan, rezil rüsva olmaktan kurtar, ben de tövbe edeyim, bir daha günah işlemeyeyim" dediği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberi şöyle:

Etiler Anadolu Lisesi’nde, okuldaki “Değerler Eğitimi” panosuna, “Nasuh Tövbesi” başlığıyla asılan metinde taciz, tövbe yoluyla meşrulaştırıldı. Metinde, kadın kılığına girerek hamamda tellaklık yapan Nasuh adındaki kişinin, kadınları taciz ettiği ve tövbe ederek taciz yüzünden cezalandırılmaktan nasıl kurtulduğu anlatıldı.

Skandal hikâye

Metinde, hamamdaki kadınlar bölümünde tellaklık yapan Nasuh isimli karakterin, 'tüysüz bir suratı' olduğu için erkek olduğunu gizleyebildiği ifade edilirken, bir gün padişahın kızının incilerinin kaybolmasıyla hamamdaki herkesin çırılçıplak soyularak üstünün arandığı, sıra Nasuh’a geldiğinde ise Nasuh’un, "Ya rabbim, ben günah işledim, eğer beni bu beladan, rezil rüsva olmaktan kurtar, ben de tövbe edeyim, bir daha günah işlemeyeyim" dediği ifade edildi.

Hikâyeye göre, Nasuh, aranacağı sırada inciler bulundu ve Nasuh aranmaktan kurtuldu.

Hikâyenin sonunda ise, sırrının ortaya çıkmasından kurtulan Nasuh’un, padişah kızının, kendisini keselemesini istemesine karşın tövbe(!) ederek hamamdan çıktığı ve geri dönmediği anlatıldı. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız okul müdürü Şeref Koç ise aramalarımıza cevap vermedi.

Veliler tepkili

Görüştüğümüz velilerse, bakanlığın yaratmak istediği nesile yönelik örnekler vermeye başladığını, bu tip uygulamalara karşı çıkacaklarını söylediler.