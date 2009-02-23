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Yaşam

Lise öğretmenleri ilköğretim müfettişi olabilecek

Lise öğretmenlerine müjde. İlköğretim müfettişi olabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 405 ilköğretim müfettiş yardımcısı daha alacak.

23 Şubat 2009 02:00

Mevcut 3 bin ilköğretim müfettişinin yetersiz kalması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 405 ilköğretim müfettiş yardımcısı daha alacak. 16 branşta yapılacak alıma lise öğretmenleri de başvurabilecek. Böylece lise öğretmenleri de ilköğretim müfettişi olabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni ilköğretim müfettiş yardımcısı almak için duyuru yaptı. Bakan Hüseyin Çelik imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre 2-20 Mart 2009 tarihleri arasında internetten alınacak başvurular sonrasında 27 Haziran 2009'da yazılı sınav yapılacak. En fazla sınıf öğretmeni branşından (160) yapılacak ilköğretim müfettiş yardımcılığı alımı için diğer branşların kontenjanları şöyle:

Beden eğitimi 10, din kültürü 25, fen bilgisi 25, görme engelliler sınıf 2, ilköğretim matematik 25, İngilizce 20, işitme engelliler sınıf 3, müzik 5, okulöncesi 15, rehber 15, resim 15, sosyal bilgiler 25, teknoloji ve tasarım 20, Türkçe 35 ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği 5. Mevcut 3 bin ilköğretim müfettişinin 2 bine yakını sınıf öğretmenliği branşından atanmış, Bakanlık 2006'da 65, 2007'de ise 312 ilköğretim müfettiş yardımcısı almıştı.

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