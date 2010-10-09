Lise öğretmeni öğrencisini kaçırdı

T24- Adana’da, 47 yaşındaki İngilizce öğretmeni, 15 yaşındaki kız öğrencisini kaçırdığı iddiasıyla aranıyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öğretmen babasını küçük yaşlarda kaybeden B.N.A. (15), öğretmen anne ve amcasının da desteğiyle ilköğretim eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Adana üçüncüsü olarak ildeki bir lisesiyi kazandı.



Okula kaydı sırasında kızın öğretmen anne ve amcası, okuldaki İngilizce öğretmeni S.G. (47) ile aynı okuldan mezun olduklarını öğrendi. Ailesi, S.G’ye "kızım artık size emanet, tanıdık birilerinin olması bizi sevindirdi" dedi.



İlerleyen zamanda öğrencisine ilgi duymaya başlayan evli ve 2 çocuk babası İngilizce öğretmeni, kız öğrenciyi evleneceklerini söyleyerek kaçırdı.



Ardından 2 gün sonra ailesine giderek, şikayetçi olmamalarını istedi.



Aile çocuklarının geleceğinin kötü etkilenmemesi için durumu polise bildirmedi, ancak, genç kızı Niğde’deki bir lisesye naklettirdi.



Buna rağmen, kız çocuğuyla internet ve telefon aracılığıyla ilişkisini sürdüren öğretmenin zaman zaman Niğde’ye gittiği öğrenildi.



Öğretmen, geçen hafta yazlık evini satıp, bankadaki paralarını da çekerek 100 bin TL nakit para ile kız çocuğuyla Adana’da buluşup kaçtı.



Ailenin durumu polise bildirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuğu alıkoyma suçlamasıyla S.G’yi aramaya başladı.



S.G’nin eşi ve çocuklarına arabası ile Adana’daki evin tapusunu bıraktığı öğrenildi. S.G’in eşinin, olaydan önce de kayınbabasını arayarak, "Oğlunuz evi terk edecek. Artık bizimle de ilgilenmiyor" diyerek uyardığı öğrenildi.



Ekipler, S.G’nin görev yaptığı okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle de görüşerek, gidebilecekleri yerler hakkında araştırma yaptı. S.G’nin telefon hatlarını kapatarak, başkasının adına kayıtlı telefon hattını kullandığı, başka bir şehirdeki yakının yanına gitmiş olabileceği belirlendi.



Öğrencilerinin S.G’yi çok sevdiği, "okuldaki tüm öğrencilerle iyi geçinirdi. Herkesle özellikle kız öğrencilerle iyi bir diyaloğa sahipti" yönünde ifade verdikleri öğrenildi.



S.G’nin öğrencilerinin bir internet sitesinde, "lisenin yiğit öğretmenidir. Biraz asabidir ama kalbi tertemizdir. Maddi durumu bozuk bir öğrenci arkadaşımıza para verirken gördüğümde, ’oğlum sakın kimseye söyleme arkadaşın rencide olur’ dedi. Üçkağıtçılığı sevmez, öğrencilere babalarının mesleğine göre değil karakterlerine göre davranır" şeklinde yorumlar yazdığı belirlendi.



İngilizce öğretmenin ise bir sosyal paylaşım sitesinde, "Artık bu hayatta bir beklentim kalmadı. Sonsuzluğa yürümek en büyük dileğim", "Tüm şiirlerim senin olsun... Yazdıklarım, yazmak istediklerim, yazamadıklarım...



Yazıp ta layık bulmadıklarım..." şeklinde ifadelere yer verdiği görüldü. Ayrıca, öğretmenin internet sitesindeki arkadaş listesinde, öğrencisi B.N.A’nın da bulunduğu öğrenildi.



Milli eğitim araştırma başlattı



Adana İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat ise, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenin 4 Ekim Pazartesi gününden beri görev yaptığı okula gelmediğini belirtti.



Öğretmenin okula gelmemesiyle ilgili hakkında yasal işlem başlatıldığını bildiren Büyükfırat, öğretmene ailesinin de ulaşamadığını, ailenin öğretmenin yanında yüklü miktar para ile gittiğini söylediğini kaydetti.



Öğretmenin öğrencisiyle kaçtığı yönünde iddiaların kendilerine de ulaştığını bildiren Büyükfırat, "Bu konuyu araştırıyoruz. Öğretmene ulaşmaya çalışıyoruz. Konuyla yakından ilgileniyoruz" dedi.



