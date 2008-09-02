Lise öğretmeni Gulse

'Avrupa Yakası'nın yaratıcısı Gülse Birsel ile MFÖ'nün 'Ö'sü Özkan Uğur TTNET'in yeni reklâm yıldızları oldu. 'Evlilik fotoğrafları' billboard'ları süsleyen iki ünlüye Tenretnioğlu soyadı verildi.



Mazhar Alanson ile eşi Biricik Suden'in geçtiğimiz yıllarda rol aldığı TTNET reklamları için yeni bir ikili yaratıldı. TTNET kampanyası için biraraya gelen Gülse Birsel, 'Nazan Tenretnioğlu' imajına bürünürken; Özkan Uğur da 'İzzet Tenretnioğlu' olarak yanında boy gösteriyor. İki ünlünün karakterleri şu özellikleri taşıyor:





* Nazan: 37-38 yaşlarında bir lise öğretmenidir. Asıl branşı felsefedir ama İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Kendisini 'ideal kadın, kusursuz kişilik' olarak tanımlar. Sık sık 5 yıllık kocası İzzet'e 'Sen benim gibi hanım kadını gugılda bile bulamazsın' der. Hep dikkati çekmek, beğenilmek, övülmek ister. Türkiye aşığı ve internet tutkunudur.



* İzzet: 48-50 yaşlarındadır. İş yerlerine yemek servisi yapan bir sanayi mutfağı işletmecisidir. Kendisini çok başarılı bulur. Karısı 'Nazan'a kendi koyduğu 'Pancar' takma adıyla hitap etmekten hoşlanır. Karısının hiç hoşlanmadığı bu adı, en