Lise öğrencisini taciz eden kişi gözaltına alındı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Gölyaka ilçesinde, 17 yaşındaki kız çocuğuna 4 yıldır cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 19 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

Gölyaka\'da bir lisede eğitim gören kız öğrenci, rehber öğretmenine aynı köyde oturduğu bir kişinin 4 yıldır cinsel tacizine uğradığını söyledi. Öğretmenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Kız öğrenci korumaya alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.