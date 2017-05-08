Lise öğrencisini öldüren polise müebbet istemi

İstanbul'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı vurarak öldüren Polis H.D.S. hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Esenyurt’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı ensesinden vurarak öldüren Polis H.D.S. hakkında, “Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi olası kast ile öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istendi. İki buçuk ay önce yaşanan cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 Şubat 2017 tarihinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan Ömer Barış Topkara ve arkadaşının sağlık kontrolünün ardından polisten kaçtığı, yaklaşık 150 metre kadar bir kovalamaca yaşandığı belirtildi. Olayın meydana geldiği yere varıldığında iki çocuğun da teslim olmak için durduğu belirtilen iddianamede, buna rağmen Polis H.D.S’nin kendisine karşı teslim olma iradesini sunan Ömer Barış Topkara’nın ‘omuz hizasına doğru silah elinde olacak vaziyette vurduğu, bu esnada silahın ateş aldığı’ ifade edildi.

"Saldırma ihtimalini düşünerek vurdum"

İddianamede Polis H.D.S’nin ifadesine de yer verildi. H.D.S. ifadesinde, suç işleme kastıyla hareket etmediğini savundu ve “Maktu ile arkadaşının bana saldırma ihtimalini düşünerek vurma gereği duydum. O esnada silah ateş aldı. Panik ve korkunun etkisiyle olay bu aşamaya geldi. Olayda kullandığım silah ‘canik’ marka güvenliksiz silahtır. Dolayısıyla olayın gerçekleşmesi aşamasında silahın niteliği de önemlidir” iddiasında bulundu.

Savcı: Sonuçları öngörmeliydi

Soruşturmayı yürüten savcı ise H.D.S’nin silahın güvenliksiz olduğunu bildiği halde söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Polis H.D.S’nin “Mesleği gereği söz konusu sonucun gerçekleşebileceğini ön görmesi” gerektiğini vurgulayan soruşturma savcısı, “Somut olayda da şüphelinin olası kast ile hareket ettiği anlaşılmaktadır” denildi.