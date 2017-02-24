Lise öğrencisini öldüren polis: Silah kendiliğinden ateş aldı

Esenyurt’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı (16) elleri kelepçeli olarak kaçarken başından tabanca ile vuran 20 yaşındaki polis memuru H.D.S. mahkemedeki ifadesinde "Şüpheli çocuğu yakalayıp sırtına vurduğum an elim tetikte değildi. Silah kendiliğinden ateş aldı. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve yaşadığım panik ve korkunun etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir" dedi.

Ayazağa Spor Kulübü’nün kalecisi, 16 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı Esenyurt’taki AVM’de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesinden gözaltına alan polisler, iki genci birbirine kelepçeleyip hastaneye götürmüştü. Hastane çıkışı kaçmaya çalışan gençler polisin havaya ateş açması sonucu durunca, yanlarına gelen pdolis memuru H.D.S.’nin elindeki tabanca ateş almış, Topkara başından vurulup hayatını kaybetmişti. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan polis H.D.S., savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Parmağım tetikte değildi"

Henüz 8 aylık polis memuru olan H.D.S. savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

"Kendilerine yere yat şeklinde bağırmam üzerine yere yatmadıklarını gördüm. Şahıslardan birini sırtı bana dönüktü. Olay sebebiyle kaçmış olduklarını düşünüp bana saldırma ihtimallerinin olduğunu değerlendirdim. Sonrasında yere yatmalarını sağlamak için o hamlede bulundum. O esnada silah ateş aldı. O sırada parmağım tetikte değildi."

Hastanede alınan ifadesinde elinin tetikte olduğunu söylediği hatırlatılan polis H.D.S., "Elim tetikte değildi" dedi. H.D.S. ifadesinin devamında şunları söyledi: “Ben yaklaşık 8 aydır görev yapmaktayım. Mesleğim boyunca buna benzer herhangi bir eyleme müdahale etmedim. Sadece eğitim aşamasında buna benzer durumlarda ne şekilde hareket etmemiz gerektiği söylendi. Hiçbir şekilde kendilerine zarar verme kastıyla hareket etmedim. Tamamen kendilerini etkisiz hale getirmek için yaptığım hareketlerdir. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve olay esnasında yaşamış olduğum panik ve korkunun etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Olay sebebiyle pişmanım.”

H.D.S tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ise “Şüpheli çocuğu yakalayıp sırtına vurduğum an elim tetikte değildi. Silah kendiliğinden ateş aldı. Yine de olay nedeniyle çok pişmanım.” dedi.

Polisin, Ömer Barış'ı vurduğu an kameraya böyle yansıdı: