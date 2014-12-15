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Dünya

Lise öğrencisi teneffüslerde 72 milyon dolar kazandı

17 yaşındaki ABD’li öğrenci öğle teneffüslerinde borsadan 72 milyon kazandı

15 Aralık 2014 15:52

ABD’nin New York kentinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Mohammed Islam, öğle teneffüslerinde borsada hisse senetleri alıp satarak 72 milyon dolar kazandı.

Birce Bora’nın Hürriyet’teki haberine göre, Stuyvesant Lisesi’nde eğitim görmekte olan Islam, New York Dergisi’ne verdiği röportajda borsayla ilgilenmeye henüz dokuz yaşındayken başladığını söyledi.

Boş zamanlarında sınıf arkadaşlarını şehrin lüks lokantalarında yemeğe götürmekten hoşlandığını söyleyen Islam, kazandıkları ile kendine lüks bir otomobil aldığını ancak henüz bir ehliyeti olmadığı için bu aracı kullanamadığını belirtti.

Kendine Manhattan’da lüks bir apartman dairesi tuttuğunu da açıklayan Islam, burada yaşamadığını çünkü anne babasının henüz tek başına eve çıkmasına izin vermediğini söyledi.

 

Hedefi 1 milyar dolar

 

Bengal göçmeni ailesinin borsada gösterdiği başarıdan çok memnun olduğunu belirten Islam, “Babam artık çalışmıyor. İhtiyaçlarını ben karşılıyorum” dedi.

Islam, borsada kazandığı paralar sayesinde yaşadığı lüks hayattan kareleri sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

Instagram’da arkadaşlarıyla şehrin lüks gece kulüplerinde eğlenirken çektirdiği fotoğrafları “Çok para az problem” başlığı altında paylaşan Islam, gelecek yıl bir hedge fonu kurup servetini 1 milyar dolara çıkarmak istiyor.

 

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