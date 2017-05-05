Lise öğrencisi önce kız arkadaşını öldürdü sonra intihara kalkıştı

Bursa’da yanında getirdiği tabanca ile sınıfa giren 16 yaşındaki H.C., 16 yaşındaki Nilüfer Acar'ı öldürdükten sonra silahı başına ateşleyerek intihara kalkıştı.

DHA'nın haberine göre, olay, bu sabah Hürriyet Anadolu Lisesinin üçüncü katında bulunan 10-D sınıfında meydana geldi. Bu sabah okula gelerek üçüncü kattaki sınıfa çıkan Hasan C., iddiaya göre ders başlamadan önce bir süre önce tartıştığı Nilüfer Acarı 'Gel bakayım buraya' diyerek tahtanın önüne çağırdı.

Nilüfer Acar, tahtanın önüne geldiğinde tabancasını çıkararak 'Her şey buraya kadar diye' bağırıp Hazan C.,genç kızın başına tek el ateş etti. Sınıf arkadaşlarınıngözleri önünde Nilüfer Acarı vuran Hasan C. daha sonra tabancayı kendisine doğrultarak ateş etti.

Sınıf kan gölüne dönen sınıfta büyük panik yaşayan arkadaşları durumu hemen öğretmenlere haber verdiler. Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi,ağıryaralanan Hasan C. de Çekirge Devlet Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sınıfta iki boş kovan bulundu.

Bu arada, Hasan C.’nin sınıfın erkek öğrencilerinin görüştüğü Whatsapp grubuna Nilüferi vurmaya geliyorum yazdığı ortaya çıktı.