Lise öğrencisi ölü bulundu; anne ve 2 ağabeyi gözaltında

Kars'ın Selim ilçesinde, lise öğrencisi 16 yaşındaki Sultan U. evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Sultan U'nun annesi ve 2 ağabeyi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Mollamustafa köyü sakinleri, jandarmaya, Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sultan U.'nun evde silahla vurulduğu yönünde ihbarda bulundu.

Eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede göğsünden tabancayla vurulduğu anlaşılan genç kızın öldüğünü belirledi. Sultan U.'nun cedesi otopsi yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yakınları Sultan U.'nun intihar ettiğini öne sürdü.

Sultan U'nun öldürülmüş olabileceği ihtimalini de değerlendiren jandarma olaya ilişkin genç kızın annesi Aslı U, ağabeyleri Cafer ve Musa U'yu gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.