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Yaşam

Lise öğrencisi misafirliğe gittiği evde katliam yaptı

Tartışmanın çocuk kavgası yüzünden çıktığı iddia edildi

10 Mayıs 2012 19:54

Gaziosmanpaş’da, 17 yaşındaki T.C., tartıştığı komşusu Azeri uyruklu Reyhan Hüseyinzade ve kızı Günay Hüseyinzade'yi (22) bıçaklayarak öldürdü.

 

Evlerine misafirliğe gitti

 

Lise öğrencisi T. C., Azeri uyruklu Reyhan Hüseyinzade ve kızı Günay Hüseyinzade'nin evine misafirliğe gitti. Reyhan Hüseyinzade ve T. C. arasında çocuk kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında T. C., yanındaki taşıdığı bıçakla Reyhan Hüseyinzade’yi sırtından bıçakladı.

 

Çevresinden yardım istedi  

 

Günay Hüseyinzade ise annesinin bıçaklanmasının ardından bağırarak komşulardan yardım istedi. T. C. Günay Hüseyinzade'yi de bıçaklamaya başladı. Boğazından ve göğsünden bıçaklanan Günay Hüseyinzade de kanlar içinde yere yığılırken, T. C. evden çıkarak kayıplara karıştı. Sesleri duyan komşular eve geldiklerinde anne kızın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Komşular olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Anne-kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Reyhan Hüseyinzade götürüldüğü Özel Bahat Halk Hastanesi'nde, Günay Hüseyinzade de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Komşularını bıçakladıktan sonra kayıplara karışan T. C. bir süre sonra Polis Merkezi'ne teslim oldu.

Reyhan Hüseyinzade’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kızı Günay Hüseyinzade’nin cesedi ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Reyhan Hüseyinzade'nin eşinin TIR şoförü olduğu, iş için Ankara'ya gittiği haberi de Ankara'da aldığı öğrenildi.

 

Tartışma çocuk kavgası yüzünden çıkmış

 

Bu arada ölümle sonuçlanan tartışmanın 9 yaşındaki iki çocuğun kavgası yüzünden çıktığı belirlendi.

9 yaşındaki iki çocuğıun mahalle kavgasına ablaları Günay Hüseyinzade ile T.C., de karıştı. Bir süre sonra kavga, Günay Hüseyinzade’nin ikinci evliliğini yapan annesi Reyhan Necefova ve kardeşi ile yaşadığı evin kapısına taşındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda hayatını kaybeden anne Reyhan Necefova, diğer çocuğun annesi T.C.’ye yumruk attı. Annesi T. C.’nin yumruk yemesi üzerine yanına bıçak alan T.C., Reyhan Necefova’yı sol göğüs altı ve sol kasık bölgesinden, ilk evliliğinden kızı Günay Hüseyinzade’yi ise sırtından bıçaklayarak öldürdü.

T.C., Çocuk Şube Müdürlüğü’nde annesi T. C., ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü zanlıların ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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