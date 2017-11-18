Lise öğrencisi Helin'in katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren, iki kişiyi de yaralayan zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede cinayete ilişkin detaylara da yer verildi.

İstanbul Pendik'te, 13 Ekim'de, tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Mustafa Yetkin hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten silahla yaralama", "iş yerinde silahla yağma", "tehdit" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından da 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yetkin'in, lise öğrencisi Palandöken ile kısa bir süre arkadaşlık yaptıkları, olay tarihinden iki ay önce Palandöken'in şüpheli ile olan arkadaşlığına son verdiği ve görüşmek istemediği anlatıldı.



Şüpheli Mustafa Yetkin'in Helin Palandöken'e tutkulu şekilde bağlandığı aktarılan iddianamede, Palandöken'in olumsuz tutum takınması üzerine bu duruma öfkelenen şüphelinin öldürmek için plan yaptığı ve olayda kullandığı pompalı olarak tabir edilen şarjörlü av tüfeğini olaydan kısa bir süre önce satın aldığı kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Yetkin'in olay günü, 13 Ekim'de, arkadaşı H.C.D. ile mesajlaşarak kendisine araç temin etmesini istediği belirtilerek, şüphelinin elinde uzun bir kutu ve sırt çantası bulunduğu halde H.C.D'nin temin ettiği ve kullandığı araçla şüphelinin evinin önüne, daha sonra İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi'nin önüne geldikleri aktarıldı.



Şüpheli Mustafa Yetkin ile arkadaşı H.C.D'nin araç içinde bir süre bekledikleri anlatılan iddianamede, öğrencilerin dağıldığı sırada şüphelinin araçtan inerek bir süre telefonla konuştuğu, daha sonra tekrar arabaya binerek "Alacağımız adam okulun diğer tarafında, gidip alalım" dediği ve H.C.D'nin de aracı istenilen yere sürdüğü ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Mustafa Yetkin'in kısa bir süre sonra kutudaki av tüfeğini çıkartarak araçtan indiği ve kaldırımda yürüyen Helin Palandöken, Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'ün önüne geçerek elindeki tüfeği Morsümbül'e doğrulttuğu aktarıldı.



Morsümbül'ün kendisine silah doğrultulması üzerine koşmak için adım attığı sırada şüpheli Mustafa Yetkin'in ateş ettiği ve hafif nitelikte olmayacak şekilde yaraladığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin daha sonra Palandöken'e dönerek "Bu senin yeni sevgilin mi?" diyerek Cemil Yıldız'a 2 el yakın mesafeden ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatıldı.



"Müdürü öldüreceğim"

İddianamede, şüpheli Yetkin'in daha sonra yakın mesafede bulunan Palandöken'e de ateş ederek ölümüne neden olduğu belirtilerek, şüphelinin olayın ardından elindeki av tüfeği ile koşarak lisenin içine girdiği, kantinin girişini temizleyen Gülsen Ölmez'in yanına geldiği ve silahı doğrultarak tehdit ettiği belirtildi.



Şüphelinin daha sonra kantin mutfağından bıçak aldığı kaydedilen iddianamede, "Müdürü öldüreceğim" diyerek odasına yöneldiği, okul müdürünün kapısının kapalı olduğunu görmesi üzerine yangın merdivenine çıkarak silahla bir el ateş ettiği aktarıldı.



İddianamede, şüphelinin daha sonra okulun birinci katına inerek elindeki bıçakla bileklerini kesmeye çalıştığı sırada kolluk görevlilerince yakalandığı bildirildi.





"Tasarlayarak adam öldürme"

Şüpheli Mustafa Yetkin'in Helin Palandöken'i "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer mağdurlara yönelik de "silahla kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten silahla yaralama", "iş yerinde silahla yağma", "tehdit" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle de 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Öte yandan diğer şüpheli H.C.D. hakkında, şüphelinin işlediği suçlardan haberi olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu ağır ceza mahkemesine gönderildi.