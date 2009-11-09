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Yaşam

Lise öğrencisi hastane tuvaletinde doğurdu

Kırıkkale'de 8 aylık hamile olduğu belirlenip hastaneye yatırılan lise öğrencisi, bebeğini hastane tuvaletinde gece doğurup kaçtı.

09 Kasım 2009 02:00

Kırıkkale'de 8 aylık hamile olduğu belirlenip hastaneye yatırılan lise öğrencisi, bebeğini hastane tuvaletinde gece doğurup kaçtı.

Hemşirelerin bulduğu bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahçelievler Mahallesi'nde lise 1'inci sınıf öğrencisi H.D. (15) karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle annesiyle birlikte Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan muayenesinde lise öğrencisinin, 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

Aynı gün doktorlarca hastaneye yatırılan öğrenci, gece hastanenin tuvaletinde bir kız bebek doğurdu. H.D, bebeği tuvalette bırakıp hastaneden kaçarken, hemşirelerin bulduğu bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ardından H.D. ve annesi evlerinde yakalandı. Kanaması olduğu belirlenen öğrenci, tedavi altına alındı. H.D'nin ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu iddiasıyla polis ekipleri M.K'yi (17) gözaltına aldı.

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