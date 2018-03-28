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Yaşam

Lise öğrencisi, derste intihar etti

Lise öğrencisi Demircan Ş'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı

28 Mart 2018 20:38

İzmir'in Konak İlçesi'nde,  lise ikinci sınıf öğrencisi Demircan Ş. derte okulunun üçüncü katında bulunan sınıfın penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. 17 yaşındaki Demircan Ş'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tepecik semtindeki 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Demircan Ş., ders saatinde okulunun 3'üncü katındaki boş bir sınıfın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Demircan Ş., öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demircan Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olağanüstü durumlarda psikolojik destek sağlamakla görevli olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı krize müdahale ekipleri okulda çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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