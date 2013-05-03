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Yaşam

Lise öğrencisi çakmak gazı kurbanı

Öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi

03 Mayıs 2013 14:57

Antalya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, bir ilköğretim okulunun bahçesinde ölü bulundu. Öğrencinin ölümüne çakmak gazının neden olduğu tahmin ediliyor.
 
Siteler Mahallesi'ndeki Leyla Kahraman İlkokulu'na saat 07.00’de gelen öğretmenler, okul bahçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada cesedin, Konyaaltı Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hasan Bozkurt'a ait olduğunu tespit edildi.

Hasan Bozkurt'un yanında gazı boşalmış bir çakmak bulundu. Bozkurt'un çakmak gazını koklaması sonucu zehirlendiği sanılıyor.

 

Öğrenciler ağladı

 

Bu arada, polis ekiplerinin incelemesi sırasında okula gelen bazı öğrencilerin ağladığı gözlendi.

Öğretmenler, öğrencilerin cesedi görmemesi için çevresine plaj şemsiyesi koydu.

 

Anne fenalaştı

 

Bu sırada polisin haber vermesiyle okula gelen anne Şerife Bozkurt, fenalık geçirdi. Bozkurt'a ambulansta sakinleştirici iğne vuruldu.

Bozkurt'un cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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