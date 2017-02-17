Lise öğrencisi Alara Güler 'TohumBot'uyla dünya ikincisi oldu

Lise öğrencisi Alara Güler, 'TohumBot' adını verdiği tarım robotuyla Tayvan'da katıldığı Uluslararası Bilim Fuarında dünya ikincisi oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Tayvan'da, 23 ülkeden 247 projenin katıldığı Taiwan International Science Fair'de Türkiyeyi temsil eden Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Alara Güler, TohumBot adını verdiği "Tarımsal Uygulamalar için Düşük Maliyetli Yarı - Otonom Mobil Robot adlı projesiyle dünya ikincisi oldu.

Alara Gülerin geliştirdiği TohumBot, özellikle küçük ve orta ölçekli insansız bahçe tarımı alanlarında kullanılacak. TohumBot, aynı işi daha az insan gücü, maliyet ve zamanda gerçekleştirerek tarım sektöründe verimi arttıracak.

Taipei Türk Ticaret Ofisi İkinci Katibi Erhan Gülmez ile Intel Taiwan Başkanı Dr. Nan Shyan Chunun da katıldığı törenle ödülünü alan Alara Güler, dünyanın elektronik devlerinden Tayvanda böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, insanlık adına yararlı işler yapmak için bilimsel çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Proje danışmanlığını kimya öğretmeni Talha Kılıç'ın yaptığı Alara Güler'e Tayvanda yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir eşlik etti.