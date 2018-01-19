LİSE ÖĞRENCİSİ 3D YAZICI İLE LEYLEKLERE PROTEZ BACAK YAPIYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

İstanbul\'da bir lise öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, leylekler için protez bacak yapıyor.

Son zamanlarda kullanım alanları artan 3D yazıcılar, hayvanların sağlık sorunlarına da çözüm oluyor. 10\'uncu sınıf öğrencisi Kerem Topalismailoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi ile birlikte, bacağı olmayan leylekler için 3D yazıcı ile protez yaptı. Leyleklerin göç yolu olan İstanbul\'da, elektrik tellerine çarparak veya başka sebeplerle ayağı sakatlanan leylekler, anatomilerine uygun olarak eskisi gibi uçabilecek.

PROJE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Topalismailoğlu, \"Projenin ismi For Powers Paws. İlk başta evdeki üç bacaklı kedimden esinlendim. 3D yazıdan daha önce çalışma yaptığım için bu fikir aklıma geldi\" dedi.

Topalismailoğlu, proje hakkında şunları söyledi:

\"Projenin amacı engelli hayvanlara yeni bir yaşayış biçimi verdik. Leylekler ile başladık. İÜ Veteriner Fakültesi yardımı ile devam ettik. Hareketli hayvanlara protez takmanın zor olduğunu öğrendik. Çünkü çok hareket ettikleri için protez kolaylıkla çıkabilir. O yüzden bize leylekleri önerdiler. İstanbul göç yolları üzerinde olduğu için pek çok leylek düşüp sakatlanıyor. Normal protez pahalı, 3D protez ucuz olduğu için bu fikri savunduk. İÜ\'nün de yardımıyla, yapılan protezi leyleğe taktık ve şu anda çok rahat yürüyor. Diğer leyleğe de 1 Şubat\'ta takacağız.\"

LEYLEKLER ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPIYOR

İÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, DHA\'ya yaptığı açıklamada,

\"Göç yolları üzerinde bulunan, elektrik tellerine çarpması sonucu ayaklarını kaybeden hastalarda, önce kemiğin içine bir implant uygulanıyor. Ardından kemikle kaynadıktan sonra 3D yazıcıyla yapılan ve hayvanın anatomik olarak ayağına uygun olan bir protez yerleştiriliyor. Hastalar yürüme olanağına kavuşuyor. Özellikle 3D yazıcı ile hayvanın anatomisine uygun protezler olumlu sonuçlar veriyor\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ayağı kırık leylek, iyileştirme süreci

-10. sınıf öğrencisi Kerem Topalismailoğlu ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Leylek fotoğrafları derlemesi



