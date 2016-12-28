"Lise öğrencilerinin yurt dışına gitme eğilimi son üç yılda arttı"

Türkiye’de yabancı liselerde okuyan gençler arasında yurt dışına gitmek isteyenlerin oranı son üç yıldır artış gösteriyor.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre, bu liseleri seçen gençlerin yurtdışına gitmenin yollarını aramasının nedenleri, siyasi istikrarsızlık ve baskılar, ekonomik kriz beklentisi ile Ortadoğu’daki savaşın Türkiye’ye yansıma ihtimali diye sıralanıyor.

Türkiye’deki yabancı liselerde son birkaç yıllık yurtdışına gidiş eğilimi şöyle:

ALMAN LİSESİ: Okulda Almanya’daki en yüksek lise diploma seviyesi olan Abitur programına başvuruların sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. AB üyesi ülkeler ve Avrupa’nın pek çok yerinde uygulanan programa, İstanbul Alman Lisesi’nden 102 başvuru yapılırken, 2015’te bu rakam 119’du. Geçen yıl ise Abitur sınavlarına giren Alman Lisesi öğrencilerinin sayısı 122’ydi. Okul bu yıl yapılan başvuru sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

SEV OKULLARI: Üsküdar Amerikan, İzmir Amerikan ve Tarsus Amerikan liselerinden mezun olan öğrencilerin üçte biri yükseköğrenimine yurtdışında devam ediyor. Geçen yıl yurtdışında eğitim için başvuran son sınıf öğrencilerinin oranında yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu seneki başvuru süreci ise başlangıç aşamasında. Okulun öğrencileri ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve İngiltere’deki üniversiteleri tercih ediyor.

İTALYAN LİSESİ: Lisenin öğrenim için yurtdışını tercih eden mezun sayısında son yıllarda istikrarlı bir artış göze çarpıyor. 2014’te 72 mezun veren okulun 23 öğrencisi İtalya 9 öğrencisi ise başka ülkelere eğitim için gitti. 2015’te ise okul 74 mezun verirken 31 öğrenci İtalya, 4 öğrenci ise diğer ülkelere gitti. Bu yıl 83 mezun veren İtalyan Lisesi’nde 47 öğrenci İtalya’yı 9 öğrenci ise başka ülkereri yükseköğretim için tercih etti. Okuldan yapılan açıklamada Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin de yurtdışına giden öğrenci artışında rol oynadığını belirtildi. Ayrıca İtalyan Lisesi’nin kültürel eğitiminin, buradan giden öğrencileri diğer yabancı uykruklu öğrencilere göre İtalya’da avantajlı kılmasının da tercihlerde rol oynadığı kaydedildi.

ROBERT LİSESİ: Okuldan verilen bilgiye göre, son yıllarda, mezun olup yurtdışında eğitim için başvuru yapan öğrencilerin oranı yüzde 35-40 civarında. Öğrencilerin eğitim seçeneklerinde öne çıkan meslek tercihlerinin yurtiçinde ulaşılabilir olup olmaması birincil etken olarak yer alıyor. Özellikle yurtdışında eğitim ve meslek şartları daha iyi olan tıp, mühendislik gibi mesleklerin öne çıkması, yurtdışında okuma taleplerini artırıyor.

SAINT BENOIT LİSESİ: 2015’te okuldan mezun olan öğrencilerden, 58’i Fransa’da yüksek öğrenimini devma ettirmek için başvuruda bulunmuştu. Ayrıca 22 öğrenciye de toplam 87 üniversiteden kabul gelmişti. 2016’da ise Fransa’da okumak isteyen öğrencilerin sayısı neredeyse iki katına çıkarak 93’ü bulurken, diğer ülkelere başvuran 32 öğrenciye ise toplam 80 üniversiteden kabul geldi.

Aslıhan Özenç - ASBA Eğitim Danışmanlık:

“Aslında yurtdışında eğitim taleplerinin artmasında çok etken var, ama son iki yılda bunun bir seviye daha yukarı çıkmasının sebebi ülkedeki siyasi karışıklık. Aileler çocuklarının güvenliğinden endişe duyuyor. Asıl endişe verici olan artık lise çağındaki öğrencilerin de yurtdışını araştırıyor olması. Çocuğunu göndermek isteyenler ayrıca iş imkânlarını da soruyorlar. Yani kalıcı bir plan söz konusu. Eskiden, “üniversite bir bitsin de bakarız” gibi bir düşünce vardı. Tabii, maliyetlerin düşmesi de bunda etken. Bugün Türkiye’de Robert Kolej gibi bir lisede çocuk okutmaktansa, yurtdışına göndermek daha cazip. Öte yandan dolar kurundaki artıştan sonra bu da değişebilir. Ancak doların artışına karşın hâlâ gitme talebi yüksek. Ortadoğu’daki savaş bize de sıçrar mı? gibi bir endişe var. ABD ya da Kanada gibi uzak ülkeler ailelere emniyetli geliyor.

Şimdiye kadar bizim yolladığımız gençlerin yüzde 20’si yurtdışında kalıyordu. Kalma oranlarında yükseliş olacağını bekliyoruz. Yarı yarıya bir kalmadönme oranı olabilir.