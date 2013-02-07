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Yaşam

Lise öğrencilerinin 'kız kavgası' ölümle bitti

17 yaşındaki lise öğrencisi S.S arkadaşı Mert Sevil'i ekmek bıçağı ile yaraladı. Sevil yoğun bakımda hayatını kaybetti

07 Şubat 2013 20:42

17 yaşındaki lise öğrencisi S.S. Balikesir Oruçgazi Mahallesi Hilal Sokak’taki bir binanın bodrum katında arkadaşı Mert Sevil'i bıçaklayarak öldürdü..

100’üncü Yıl Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi S.S., açık lisede eğitim gören arkadaşı Mert Sevil ile birlikte alkol aldıkları belirtildi. Bir süre sonra iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını defalarca bıçaklayıp kaçtı.

Mert Sevil’in feryadını duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mert Sevil’i ambulansla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaçan S.S. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı, olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi.

Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren Mert Sevil dün yaşamını yitirdi. Talihsiz genç, bugün Mecidiye Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Polisteki ifadesinde, Mert Sevil’in kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü belirtilen S.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(Dha/Coşkun Yaman)

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