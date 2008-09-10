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Yaşam

Lise öğrencilerinden protesto

Fatih'te Meslek Lisesi öğrencileri yeterli puanı almalarına rağmen bölümlerine yerleştirilmedikleri için eylem yaptı. protesto yürüyüşü yaptılar.

10 Eylül 2008 03:00

Fatih'te bulunan Selçuk Meslek Lisesi öğrencisi bir grup, yeterli puanı almalarına rağmen bölümlerine yerleştirilmedikleri gerekçesiyle protesto yürüyüşü yaptılar. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde yürüyüşe son veren grup, slogan atarak ve açtıkları pankartlarla protesto eylemini sürdürdü.

Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, eylemin devam etmesi üzerine müdürlük binasının kapısında öğrenci ve velilerin sorunlarını dinledi. Bir veli çocuğunun okula yerleşemediğini anlatırken slogan atmaya devam eden bir öğrenciye dönen Özer, "Seni iyi ki okula almamışlar" diye çıkıştı.
Bu sözü nedeniyle velilerden büyük tepki alan Özer, bu kez de bir veliye dönerek, “Sen de çocuğunu yetiştirememişsin" dedi.

Daha sonra öğrenci velilerinden bir heyet, Özer'in makamına çıkarak sorunlarını anlattı. Özer, velilerle yaptığı kısa görüşmenin ardından yaptığı açıklamada sorunu bilmediğini ve şimdi öğrendiğini belirterek, "Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü telefonla aradım. Sorunu en kısa zamanda halledecek. Gerekirse kendi odasını boşaltıp öğrencilere açmasını söyledim" dedi.

Haberi aldıktan sonra sessiz bir şekilde dağılan grup, Fatih Selçuk Meslek Lisesi'ne geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kırali ve okul yönetimi ise okulda bir toplantı yaparak durumu değerlendirdi. Toplantının ardından okul yönetimi, velilere öğrencilerin Perşembe sabahı okula gelmelerini söyledi.

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