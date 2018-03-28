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Lise öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahibi 4 aileye yardımda bulundu

28 Mart 2018 18:49

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahibi 4 aileye yardımda bulundu.
Keskin Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için ‘Maden Meslekle Değişsin Hayatın’ adında bir proje hazırladı. Projede görev alan öğrenciler, okuldan topladıkları yardımlar ile ilçedeki 4 aileye maddi ve manevi yardımda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Harun Kılıç, projede görev alan öğrencilerin ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
Projeye okulun tüm öğrencilerinin gönüllü olarak destek verdiğini belirten Kılıç, “Öğrencilerimizden Fadime Boran, Fatma Ayas, Derya Ilgın ve Bediha Yiğit öncülüğünde hazırlanan proje ile günlük harçlıklarından artırdıkları paraları biriktiren öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi 4 aileye maddi yardım ve gıda yardımında bulundular. Öğrencilerimiz bu yardımların yanı sıra ailelere ev işlerinde de yardımcı oldular” dedi.
Ailelerin evlerinde öğrenciler tarafından ufak çaplı tamirat işlerinin de yapıldığını belirten Kılıç, şunları söyledi:
“Bir ailemizin bahçe kapısı düzeltildi, pencere kolu yerine takıldı ve diğer ailenin de mutfak dolabındaki çekmeceler tamir edildi. Öğrencilerimiz bu işleri yaparken canla başla ve heyecanla ailelerin yardımına koştular. Bu sayede öğrencilerimiz, paylaşma ve fedakârlıkta bulunmanın yanı sıra yardım etme duygusunun da hazzını yaşadılar. Aynı zamanda öğrencilerimiz, bu tür bir etkinlik sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerle buluşarak, farklı hayatların varlığından da haberdar olmuş oldular.”

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