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Lise öğrencilerinden Afrin'deki Mehmetçiğe kareografili destek 

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de lise öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak için 'Afrin' kareografisi oluşturarak komando marşı söyledi

04 Mart 2018 18:11

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de lise öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Mehmetçiğe destek olmak için \'Afrin\' kareografisi oluşturarak komando marşı söyledi.
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı okul bahçesinde program düzenledi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur\'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda asker kamuflajı giyen öğrenciler, komando marşı okuduktan sonra \'Afrin\' yazılı kareografi oluşturdu.
Okul Müdürü Hacı Güneşli, Afrin\'deki Türk askerine destek olmak için bu programı düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:
\"Gücünü yumruk vurarak, düşmanın oyununu bozarak kahraman Türk askeri Afrin\'de terör örgütünü temizledikten sonra bölgeye barış ve huzur gelecektir. Çok şükür bu büyük Türk milleti oyunu gördü. 80 milyonluk Türk milleti birlik olarak kenetlendi. Devletimiz, hükümetimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri kararlılığı ile ülkemizi tehdit eden terör örgütüne ve emperyalistlere gereken cevabı veriyor. Afrin, Türk Devleti\'nin güvenliği için çok önemli. Çünkü orası terör örgütünün ikinci Kandili\'dir. Afrin\'deki PKK/PYD terör örgütü yok edildiği zaman, tüm emperyalist oyunlar bozulacak, Türk Devleti\'nin ve Türk milletinin gücü tüm dünyaya gösterilmiş olacaktır. Allah Afrin\'de savaşan askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun.\"

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