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Lise öğrencileri zeytinyağı gurmesi olacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 'Zeytinyağı Duyusal Tadım Gurmesi' olacak

28 Kasım 2017 13:05

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler, \'Zeytinyağı Duyusal Tadım Gurmesi\' olacak.
İzmir\'de Kordon Soroptimist Kulübü koordinatörlüğünde Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle başlatılan \'Cumhuriyetin Çocukları Meslekleriyle Aydınlanıyor\' konulu proje kapsamında, 30 öğrenci, \'Zeytinyağı Duyusal Tadım Gurmesi\' olmak için bir yıl süreyle uygulamalı eğitim almaya başladı. Bu projeyle Türkiye\'nin gurme açığının giderileceği bildirildi. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ortaklığında ve özel bir zeytinyağı markasının desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında konusunda uzman kişilerce verilecek eğitimlerde, öğrencilere, zeytin ve zeytinyağında duyusal analiz teknikleri öğretilecek. Bu eğitimler okul laboratuarında Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından verilecek ayrıca zeytinyağı fabrikasının laboratuvarlarında uygulamalar gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılanlara meslek edindirme sertifikası verilecek.
İYİ ZEYTİNYAĞINI ÖĞRENECEKLER
Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde başlayan ve haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan eğitimde, öğrencilere, \"İyi ve kaliteli bir zeytinyağı nasıl anlaşır?\" sorusuna yanıt bulmak için nelerin bilinmesi gerektiği, uygulamalı olarak anlatılacak. Ayrıca yağlık zeytin cinsinin kimyasından, üretim kalite ve teknolojisine, kullanılan ekipman özelliklerinden zeytinyağının saklama ve depolama koşullarından ambalaj sorunlarına değin birçok konuda da bilgiler verilecek. Zeytinyağı çeşitlerinin özellikleri öğrencilere anlatılacak.

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