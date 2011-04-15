-LİSE ÖĞRENCİLERİ ''YGS''Yİ PROTESTO ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS) ''şifre'' iddiaları, çoğunluğunu lise öğrencilerinin oluşturduğu bir grup tarafından İstanbul'da protesto edildi. Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, üzerinde ''YGS'de şifreye son'', ''Hakkımızı söke söke alırız'' ve ''Şifreyi yapanlar hesabını verecek'' yazılı dövizler taşıdı ve çeşitli sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Emre Savcı, kendilerine gönderilen ''YGS Mektubu''ndan tatmin olmadıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Biz, bu sınavda yapılan haksızlığın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Derslerimize çalıştık, çabaladık ancak sonuç olarak nelerle karşılaşıyoruz. Haksızlıklara, aydınlar, sanatçılar, üniversiteliler ve biz liseliler olarak, hep birlikte boyun eğmeyeceğiz. Şimdi buradan Ali Demir'e, bize gönderilen mektuba karşılık mektup yazacağız. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız sınav hakkındaki düşüncelerini yazacak ve postalayacak.'' Tüm Öğretim Elemanları, Üniversite Öğretim Üyeleri, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri dernekleri ve Üniversite Konseyleri adına ortak bir açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mezhun Gören de yaşananların toplumun adalet duygusunu zedelemek isteyenleri gözler önüne serdiğini söyledi. Prof. Dr. Gören, ''Öğrencilerimizin bu haksızlığa karşı 10 gündür sürdürdüğü eylemlerin ardından ÖSYM'den bir itiraf gelmiştir. Başkan Demir, Çarşamba günü yaptığı açıklamada YGS'de 'sehven' şifreleme olduğunu doğrulamak zorunda kaldı. Kimi okullarda da kız öğrencilerin sınav salonlarına ayrı yerleştirilmeleri ve öğrenciye özel soru kitapçığı hazırlanması kopya şüphelerini kaçınılmaz hale getirmektedir'' dedi. Şifrelemenin ortaya çıktığını iddia eden Gören, Ali Demir'in tarafsız olması gereken ÖSYM'nin başında bulunmasının, bugüne kadar açıklama yapan yetkililerin şifrelemeye göz yumdukları anlamına geldiğini öne sürdü. Prof. Dr. Gören, ''Tatmin olanların ilk yapması gereken, Demir'i görevden almaktır. ÖSYM yöneticileri başta olmak üzere tüm sorumlular hakkında görevi kötüye kullanma sebebiyle soruşturma başlatılmalı, soruşturmanın sağlığı açısından bu kişiler derhal görevden alınmalıdır. Sınavla ilgili iddialar, uzmanlardan oluşan bağımsız bir komisyon tarafından incelenmelidir. Bu isteklerimiz yerine gelene kadar da sürecin peşini bırakmayacağız'' görüşünü dile getirdi. Galatasaray Lisesi önünde bir süre oturma eylemi yapan grup, müzik eşliğinde halaylar çekti. Eyleme destek veren sanatçı Pınar Sağ da türkü söyledi. Okul temsilcilerinin kısa açıklamalarının ardından grup, Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Taksim Meydanı'nda bekleyen Eğitim-Sen üyesi grup da eyleme destek verdi. Protesto eylemini bir süre daha devam ettiren grup, daha sonra dağıldı.