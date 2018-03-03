Lise öğrencileri yangın söndüren drone geliştirdi

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul DHA

İSTANBUL\'da lise öğrencileri, yangına müdahale edebilen drone geliştirdi. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone\'u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.

Drone\'ların kullanım alanı giderek artıyor. Görüntü çekimi için geliştirilen Drone\'lar şu anda başta askeri alanda da kullanıyor. Beşiktaş\'taki özel bir okulun öğrencileri ise bu alanlara bir yenisi daha eklendi.

2,5 AYDA YAPTILAR

9 sınıf öğrencileri Yusuf Özşalom, İrem Kamhi, Pelin Avramoğlu ve Moti Barokas alevlere müdahale edebilen bir drone tasarlamak için kolları sıvadı. Yaklaşık 2,5 ayda da \'İtfaiye drone\' adını verdikleri insansız hava aracını geliştirdi.

15 yaşındaki öğrenciler geçtiğimiz günlerde drone\'un test uçuşunu yapıp bir çöp kovasındaki alevlere müdahale etti. \'İtfaiye drone\' sorunsuz havalandı; kısa bir sürede kovadan yükselen alevleri söndürmeyi başardı. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone\'u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.

İNSANLIĞA FAYDALI İNSANSIZ HAVA ARACI

Hayallerinin insanlığa faydalı bir insansız hava aracı geliştirmek olduğunu söyleyen Yusuf Özşalom, \"Günümüzde her yer gökdelenlerle dolu. İtfaiyelerin de normal şartlarda gökdelenlerin en üst kısımlarındaki alevlere müdahalesi oldukça güç. Amacımız bu drone ile yüksek yerlerde çıkan yangına müdahale edebilmek ve o bölgeyi güvenli hale getirebilmek. Tabi bu şuanda bir prototip. Bu aracı çok daha geliştireceğiz\" diye konuştu.

Drone\'un çalışma sistemiyle ilgili bilgi veren İrem Kamhi ise, \"Mekanizmada su akıtmayan kap, motorlu su pompası, bu pompayı açıp kapamayı sağlayan servo (yazılım) ile 3D yazıcıdan bastığımız fıskiye bulunuyor. Bu mekanizmada servomuz anahtarı ileri doğru iterek pompayı çalıştırmaya başlıyor; su kaptan pompa ile çekilip fıskiyeye aktarılıyor ve fıskiyeden açtığımız deliklerle suyu alevlerin üzerine dağıtıyoruz\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Öğrencilerin okul laboratuvarında çalışması

-İtfaiye drone\'nun parçaları

-İtfaiye drone\'nun havalanması

-Drone\'nun çöp kovasındaki alevleri söndürmesi

-Röpler.

-Genel ve detaylar

